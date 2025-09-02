2日11時現在の日経平均株価は前日比101.38円（0.24％）高の4万2290.17円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1234、値下がりは322、変わらずは59と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均を18.64円押し上げている。次いでコナミＧ が11.82円、三菱商 が7.70円、三井物 が5.60円、東エレク が5.57円と続く。 マイナス寄与度は47.61円の押し下