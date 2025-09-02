男性の体臭に関する投稿で炎上し、所属していた芸能事務所を契約解除となった元フリーアナウンサー川口ゆり（30）が2日までにX（旧ツイッター）を更新。現在の心境をつづった。川口は「乗り越えたと思う」と書き出し、「この一年で環境や人間関係が大きく変わって、ひょんなことからアメリカを旅したり、日本で新たな出会いや再会に恵まれて仕事に向き合えたりとトータルとても幸せだった。けど一時期は本当にきつかった。9月に入