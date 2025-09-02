俳優の武子直輝（32）が1日、俳優の荒牧慶彦（35）が社長を務める芸能事務所「Pasture」に所属することを所属事務所の公式サイトおよびX（旧ツイッター）で発表した。Pastureの公式サイトでは「この度、武子直輝が新たに所属となりました」と発表。武子の新たな宣材写真が公開された。武子も自身のXで「ご報告」と題し、「わたくし、武子直輝は本日よりPastureに所属させて頂く事になりました」と発表。同じ事務所所属となっ