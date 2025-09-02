ヒラキは、人気キャラクター「ちいかわ」をデザインした上履き（全4色）を、6日より発売する。公式オンラインストアは1日から先行受注を開始している。同社にとっては、ディズニー・ピクサーに次いで4年ぶりのキャラクター商品の発売となる。【写真】インソールにハチワレが…『ちいかわ キッズ上履き』サックス同商品は、長年支持されている「ヒラキの上履き」の品質をベースに、子どもが毎日を楽しく過ごせるよう、細部まで