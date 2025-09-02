「パドレス３−４オリオールズ」（１日、サンディエゴ）パドレスが競り負けて２連敗。ナ・リーグ西地区で優勝を争い、この日は試合がなかった首位・ドジャースとのゲーム差が「２・５」に開いた。パドレスは２回に２点を先制されたが、その裏にジョンソン、アラエスのタイムリーで同点。１点を勝ち越された五回にもロレアノの適時打で追いついた。しかし、七回は３番手のアダムが打球に反応した際に足を痛めて負傷交代するア