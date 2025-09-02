「テニス・全米オープン」（１日、ニューヨーク）女子シングルス４回戦で第２３シードの大坂なおみが第３シードで２３年大会覇者のコリ・ガウフ（米国）を６−３、６−２のストレートで破り、準々決勝に進出した。大坂は２３年７月の出産から復帰後の四大大会で初の８強入り。次戦は第１１シードのカロリナ・ムホバ（チェコ）と対戦する。大坂は第１セット第１ゲームをバックハンドの強打で押していきなりブレーク。その後も