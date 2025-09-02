セブン-イレブンが新イメージキャラクターに櫻井翔さん・相葉雅紀さんを起用！2025年9月3日(水)から放映される新CM「なにがあるかな、セブン-イレブン。」に出演します。放映直前となる2025年9月2日(火)、「セブン-イレブン・ジャパン 新広告コミュニケーション発表会」が開催され、櫻井翔さん、相葉雅紀さんが発表会に登場しました。 セブン-イレブン・ジャパン 新広告コミュニケーション発表会 株式会社セブン-