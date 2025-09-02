元KAT-TUNの中丸雄一（41）の「アパ不倫」が週刊文春の電子版に報じられたのは2024年8月7日のこと。それから1年あまりが過ぎた25年9月1日、世間を仰天させる発表があった。中丸が同誌で連載を始めるというのだ。【もっと読む】1年前にアパ不倫すっぱ抜かれた中丸雄一 KAT-TUN“1日限定”コンサート「俺は出るよ」に温かい声の意外週刊文春は8月11日号で大幅リニューアルを行うことをすでに発表していたが、1日に「文春オンライ