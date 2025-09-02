JR東日本によりますと、東海道線茅ヶ崎駅で信号装置が故障した影響で、東海道線は東京と小田原の間で上下線とも運転を見合わせていましたが、午前10時27分頃に全線で運転を再開したということです。また、東海道線の東京と小田原の間の上下線で一部の列車に遅れが出ているということです。