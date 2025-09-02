リヴァプールが誇るイングランドの逸材は新天地が決定した。1日、アストン・ヴィラはリヴァプールから22歳のU-21イングランド代表MFハーヴェイ・エリオットを獲得したことを正式発表した。フラムの下部組織で育ったエリオットは同クラブでトップチームデビューを飾ると、2019年7月にはリヴァプールへの加入を決断。20-21シーズンにブラックバーン・ローヴァーズへのレンタル移籍を経験したエリオットは翌シーズンからリヴァプール