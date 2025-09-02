ガールズグループWonder Girls出身のユビンが、家族の健康問題について支援を訴えた。【写真】ユビン、元カレは“ラケット破壊”選手ユビンは9月1日、自身の公式SNSに長文を投稿。「私にとって、とても大切で愛する家族に不幸な出来事が起こり、このように文章を残すことになった」と切り出した。ユビンの実姉は2020年に乳がんと診断されて以来、治療を続けてきたが、残念ながら昨年には脳に転移し、日々つらい時間を過ごしている