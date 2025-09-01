とちぎテレビ この夏の暑さについて、宇都宮地方気象台のデータによりますと、宇都宮は「統計史上最も暑い夏」だったことがわかりました。また熱中症の疑いで搬送された人の数も２０１０年以降、２番目に多くなりました。 宇都宮地方気象台によりますと宇都宮の２０２５年６月から８月までの平均気温は、速報値で２６．８℃で、観測史上最も高くなったことがわかりました。 これまでの観測史上１位だった２０２４年