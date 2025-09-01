とちぎテレビ ９月１日は「防災の日」です。 宇都宮市の警備会社では８月３０日、「防災の日」を前に地震による火災被害などを想定した訓練が行われました。 この訓練は、宇都宮市に本社を置く北関東綜合警備保障が毎年実施しているものです。 ３０回目となる今回は、宇都宮市平出工業団地内の敷地で初めて実施されました。 訓練は、宇都宮市を震源地とする震度７の大地震が発生し、建物の倒壊や火災などが起きたという