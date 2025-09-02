ILLITが待望の日本デビューを果たし、ファンと共に特別な日を過ごした。【写真】これは反則…ウォンヒ、オン眉ポニーテールSHOT9月1日、ILLITは日本デビューを迎え、「ILLIT Japan 1st Single '時よ止まれ' 発売記念ショーケース」を東京・TFTホールで開催した。タイトル曲『時よ止まれ』を初披露し、収録曲『Topping』まで、日本オリジナル曲2曲を披露。会場には抽選で選ばれたファンとメディアが集まったほか、HYBE LABELS公式ユ