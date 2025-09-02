1日、ドイツ2部マクデブルクは、フランスのオセールからオナイウ阿道を獲得したと発表した。背番号はフランス時代と同じ45番になる。2023年からオセールでプレーしてきたオナイウは、加入1年目には2部リーグで15ゴールを叩き出し、チームの1部昇格に大きく貢献した。昨シーズンはフランス1部リーグで4ゴールを記録したが、今シーズンは開幕から欠場が続いており、移籍が噂されていた。ドイツで初めてプレーすることになったオナイ