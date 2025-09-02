日本テレビ系刑事ドラマ「太陽にほえろ！」の警部補「山さん」役で知られる俳優の露口茂（つゆぐち・しげる、本名同じ）が４月２８日、老衰のため都内の自宅で死去したことが分かった。９３歳だった。葬儀は近親者で行った。露口さんが演じた「太陽に―」の「山さん」こと山村精一警部補は七曲署のナンバー２として、石原裕次郎さん演じた「ボス」を支える役どころ。冷静沈着な洞察力と鋭い推理力を武器に人気を博した。１９