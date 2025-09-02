横浜ＦＭは２日、横須賀市内でホーム＆アウェーで行われるルヴァン杯準々決勝の柏戦（３日・日産ス、７日・三協Ｆ柏）に向けて冒頭１５分のみを公開して全体練習を行った。ＡＣＬＥに出場していたため、横浜ＦＭは準々決勝からの参戦。リーグ戦は１７位と低迷しているだけに、３大会連続ベスト４入り、そして、２００１年以来のリーグカップ獲得へ歩みを進めたいところ。対戦する柏はリーグ２位と好調で、５月の対戦では０―２