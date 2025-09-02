ボーイズグループRIIZEが、日本でライジングスターを超えるトップアーティストとしての一面を披露した。【写真】ショウタロウ、日常すらランウェイに最近、日本レコード協会の発表によると、RIIZEの1stシングルの同名タイトル曲『Get A Guitar』は、7月基準で累計ストリーム数5000万回以上の作品に付与されるストリーミング部門「ゴールド」認定を獲得した。これは、2023年以降にデビューしたK-POPボーイズグループ初の記録である