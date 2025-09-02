三種町や能代市など4市町村の約1,500軒で停電しています。東北電力ネットワークによりますと、午前10時45分現在停電しているのは、三種町、能代市、潟上市、大潟村の約1,500軒です。三種町では午前7時15分から芦崎地区の約300軒、大口地区の約500軒、浜田地区の約70軒が停電しています。停電理由は調査中で復旧の見通しは立っていません。能代市では午前7時半ごろから二ツ井町字薄井地区の約80軒、二ツ井町小掛地区の約80軒