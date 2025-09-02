ニューストップ > 芸能ニュース > 映画「8番出口」公式Xが注意喚起 自然災害を想起させるシーンに注意… モデル プレイヤー 二宮和也 津波 トレンド 映画の話題 モデルプレス 映画「8番出口」公式Xが注意喚起 自然災害を想起させるシーンに注意喚起 2025年9月2日 10時45分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 映画「8番出口」の公式Twitterが1日に更新された 「津波など自然災害を想起させるシーンがございます」と言及 鑑賞にあたりましては、予めご注意いただきますよう呼びかけた 記事を読む おすすめ記事 二宮和也は“迷う”からこそ“魅せる”ことができる 『8番出口』の繊細な芝居を読み解く 2025年9月2日 7時30分 二宮和也さんがananに迷い込む…!? 『８番出口』コラボ企画の裏側をお届け。 雑誌『anan』最新号【COVER STORY】 2025年8月26日 18時30分 【ネタバレあり】映画「8番出口」最速レビュー 原作ゲームから逸脱せずに、迷い込んだ”共感覚”と”意外性”を生む 2025年8月29日 18時8分 “ネコ台風”発生中！飼い主が撮影した“偶然の一枚”に「にゃんドリル」「素晴らしい局所台風ですね」と反響 2025年8月27日 12時27分 映画「8番出口」が本日公開。異変探しゲームが二宮和也さん主演で実写映画化それは無限のループに迷い込む、95分間の劇場サバイバル体験 2025年8月29日 0時0分