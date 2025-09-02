◇インターリーグパドレス3―4オリオールズ（2025年9月1日サンディエゴ）パドレスは1日（日本時間2日）、本拠でのオリオールズ戦に1点差で敗れ、痛すぎる連敗を喫した。試合がなかったナ・リーグ西地区首位のドジャースとはゲーム差が2・5に広がった。2点を先制された直後の2回裏、2四球で得た好機でジョンソン、アラエスの適時打で2点を返しすぐさま同点に。2―3と勝ち越された5回もすぐさまロレアノの適時打で試合を振