【モデルプレス＝2025/09/02】俳優の阿部サダヲが主演、女優の松たか子がヒロインを務めるテレビ朝日系木曜ドラマ「しあわせな結婚」（毎週木曜よる9時〜）の公式X（旧Twitter）が、1日に更新された。本編に一部誤った表現があったことを報告した。【写真】「しあわせな結婚」板垣李光人、プロ級のデッサン◆「しあわせな結婚」登場人物の年齢まつわる表現に誤り投稿では「番組よりお知らせ」とし「番組内で、登場人物の年齢にまつ