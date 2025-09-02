ラ・リーガのセビージャは9月1日、ナイジェリア代表FWケレチ・イヘアナチョとの契約解除を発表した。現在28歳のイヘアナチョは、2014年にマンチェスター・シティへと加入。翌2015−16シーズンにプレミアリーグデビューを飾ると、2017年8月にレスターへ完全移籍した。新天地では在籍7年間で公式戦232試合に出場し、61ゴール33アシストをマーク。2024年7月にはセビージャへと加わったが定位置確保には至らず、シーズン途中からは