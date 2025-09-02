株式会社ファミリーマートは8月29日、同社アプリ「ファミペイ」で新規会員登録者を対象に、最大3回まで無料クーポンを受け取れる「無料クーポンリレー」を9月9日より実施すると発表した。継続的に取り組むキーワード「たのしいおトク」「『あなた』のうれしい」の一環として展開されるキャンペーンで、無料クーポンを使うと次の無料クーポンが配信される仕組みとなっている。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■