自民、公明両党の幹事長は２日午前、東京都内で会談し、政府に経済対策の実施を要求する方針で一致した。物価高対策や米国の関税措置を受けた国内企業支援などを盛り込んだ上で、財源の裏付けとなる補正予算案を秋の臨時国会で成立させたい考えだ。会談には両党の国会対策委員長が同席した。公明の佐藤英道国対委員長は会合後、記者団に「猛暑、インフレなどで商品の値上げが相次いでいる。物価高対策は喫緊の課題だ」と述べた