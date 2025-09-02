きのう夕方、天童市の市街地でクマが目撃されました。これを受け、けさもパトロールが行われたほか、児童の登校にも影響が出ています。 【写真を見る】天童市の市街地にクマ市と警察がパトロールする中で児童は登校（山形） クマの目撃情報を受け、きょう、目撃現場から徒歩で10分の距離にある小学校では、警戒の中での登校となりました。 天童市などによりますと、きのう午後6時前、天童市駅西の天童市民病院