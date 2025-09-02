警察によりますと、２日の午前８時20分ごろ、鶴岡市加茂地内（加茂港付近）で、クマ１頭（体長約１メートル）が目撃されたとの情報があったということです。 クマは既に山の方に立ち去っているとのことですが、警察は「付近に潜んでいる可能性がありますので、付近にお住まいの方は十分お気を付けください」としているほか、「クマを発見した際は、不用意に近付くことなく、速やかに行政機関に連絡をするか、110番通報をお