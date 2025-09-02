役職定年。それは多くのサラリーマンが経験する、キャリアの大きな転換点です。収入の減少だけでなく、急激なモチベーションの低下は、家庭内の空気にも静かな影を落とします。働き方が変化したサラリーマンのはけ口は……。やる気を失った役職定年サラリーマン都内に住む白田隆文さん（57歳）は、勤続35年のサラリーマン。月収は42万円。3人の子どもたちを育て上げ、いまでは全員が社会人として自立しています。先月、末っ子の娘