東北日本海側北部では、前線や暖かく湿った空気の影響により、雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。２日朝から３日昼前にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、東北地方では、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。 【画像】東北・全国の天気 ［気象概況］前線を伴う低気圧がオホーツク海を東北東へ進んでおり、前線上の日本海