浜江沿いの芝生を歩くヤツガシラ。（５月撮影、重慶＝新華社配信）【新華社重慶9月2日】中国重慶市雲陽県にある浜江緑道でこのほど、頭に「王冠」を載せたような外見が特徴の鳥、ヤツガシラが確認された。雲陽県林業局の職員によると、ヤツガシラは国際自然保護連合（IUCN）の絶滅危惧種レッドリストにも掲載されている中国の希少鳥類で、害虫を捕食するため森林や農地の保護に大いに役立つ益鳥という。生息環境については「