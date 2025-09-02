【現地レポート】日本女子バドミントンの期待の星、宮崎友花（19歳）。日本勢２番手となる世界ランキング８位で初出場した世界選手権（フランス・パリ）は、悔しさの残るベスト16敗退に終わった。つかんだ手応えと課題、若きスター候補の戦いぶりを本人、コーチのコメントとともに振り返る。【２回戦快勝後には、緊張から解き放たれた様子も】輝ける道にも、雲がかかるときはある。パリ開催のバドミントン世界選手権に初出場