【「鬼滅の刃」無限列車編 上限の参 猗窩座 術式展開 破壊殺 羅針 1/8 完成品フィギュア】 2026年3月 再販予定 価格：15,800円 アニプレックスは、1/8スケールフィギュア「『鬼滅の刃』無限列車編 上限の参 猗窩座 術式展開 破壊殺 羅針 1/8 完成品フィギュア」を2026年3月に再販する。価格は15,800円。 本製品は「『鬼滅の刃』無限列車編」に登場した「猗窩座」を1/8ス