ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > ぼる塾・田辺智加、空港で麻薬所持疑われる「あまりにも不自然に…」 ぼる塾 エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス ぼる塾・田辺智加、空港で麻薬所持疑われる「あまりにも不自然に…」 2025年9月2日 10時47分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ぼる塾の田辺智加が1日深夜の番組で、空港でのエピソードを語った 職員から「あまりにも腕が不自然に太すぎる」と言われたという 麻薬を入れているのではと疑われ、「それでライト当てられて」と振り返った 記事を読む