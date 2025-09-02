生後2カ月だった次男を揺さぶるなどし、重い脳機能障害の後遺症を伴うけがをさせたとして傷害罪に問われた元福岡県警巡査長（33）の控訴審判決で、福岡高裁は2日、懲役3年6月とした一審判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。