ミサイル総局傘下の化学材料総合研究院の研究所を訪れた北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（左）＝1日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮の朝鮮中央通信は2日、金正恩朝鮮労働党総書記がミサイル総局傘下の化学材料総合研究院の研究所を1日に訪れ、大陸間弾道ミサイル（ICBM）のエンジンに用いる炭素繊維の研究成果に関する報告を受けたと報じた。研究成果を「次世代型ICBM」に導入する計画だといい、新型ICBM開発の一環と