天津で開催されていた上海協力機構（SCO）加盟国首脳理事会は9月1日に宣言を発表しました。宣言は、世界が深刻な変革を経験しており、多極化の流れは発展にとっても新たなチャンスをもたらす一方で、地政学上の対立などの厳しい試練にも直面していると指摘し、SCO加盟国は、第二次世界大戦の勝利の成果を断固として守り、国連憲章を基盤として、グローバルガバナンス体制の改革を推進し、人類運命共同体の構築を進めるべきだと強調