1日も厳しい暑さになり、三重県伊賀市では37.2℃と9月の観測史上最高を記録しました。2日も県内の広い範囲で35℃以上の猛暑が予想され、熱中症に警戒が必要です。1日も県内は強い日差しが照りつけ気温が上昇しました。最高気温は、伊賀市で、9月の観測史上最高である37.2℃を記録したほか、県内12カ所ある気温観測点のうち8カ所で35℃以上の猛暑日となりました。この暑さの影響で、県内では午後3時半までに10人が熱中症の疑いで救