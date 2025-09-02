ロッテの石川柊太は、18時からの日本ハム戦に先発する。前回登板の8月26日のオリックス戦は6回・96球を投げ、9被安打、3奪三振、1与四球、1失点という投球内容だった。4回は17球投じたが、そのうちストレートは3球のみ。あのイニング変化球が多かったのも、オリックス打線がストレートを狙ってきているように感じたからだったのだろうかーー。「そういうわけじゃないですね、狙ってきたよりかというよりは、割合的にバランス