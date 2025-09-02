子どもたちに防災の意識を高めてもらおうと、三重県津市に本社を置く「わたせい」で、防災が楽しく学べる非常用トイレの販売を始めました。非常用トイレは子どもにも防災グッズに親しみを持ってもらおうと子どもに焦点を当てて開発されたもので、災害時に意識してほしいことなどが可愛らしく描かれ、緊急の電話番号などが記入できるようになっています。また、この非常用トイレを用いて、家族で防災教育をするきっかけにしてほしい