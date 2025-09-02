植物の力を活かしたライフスタイルブランド【BOTANIST】から、待望の新ライン「SANTAL」が誕生しました。ウッディな香りと先進のダメージ補修成分を組み合わせ、シャンプー・トリートメント・ヘアオイルが揃って登場。発売直後から各ECランキングで10冠を達成するなど、大きな話題を呼んでいます。サロン級の仕上がりを、自宅で気軽に体験してみませんか？ ウッディな香りと贅沢ケア BOTANIST SANTALの魅力