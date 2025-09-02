物価高騰の影響で消費が低迷する中、三重県内の飲食店やホテルなどの利用したレシートを集めて応募すると商品券が当たるキャンペーンが2日から始まります。去年に続き、2回目の実施となる「デジタルレシートラリー」はホテルや美容室など、県内13の生活衛生に関する組合に参加する約2700店舗の内、異なる店舗のレシートをスマホで撮影し、専用のページから応募すると、抽選で商品券が当たるものです。1日は加盟している公衆浴場や