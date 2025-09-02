「タリーズコーヒー」は、9月3日（水）から、新作ドリンク「ほっこりカラメルOIMOラテ」と「＆TEA カラメルOIMOティーシェイク」を、全国の店舗で発売する。【写真】スイーツみたい！ 「＆TEA カラメルOIMOティーシェイク」も■秋を彩る素材今回発売されるのは、秋を彩る素材さつまいもを使った、ほっと一息つきたいときにぴったりな季節限定のドリンク。コク深いカフェラテにほんのりビターなカラメル風味のおいもソースを