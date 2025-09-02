京都の三条大橋を渡ったことがある人なら、橋のたもとにひとつの銅像を見たことがありますよね？皇居の方角に深く頭を下げる姿から「土下座像」と呼ばれています。あれは高山彦九郎（1747年〈延享4年〉-1793年〈寛政5年〉）という人物の像です。前編の記事↓京都 三条大橋「土下座像」の正体は？ 実は土下座ではなかった尊皇思想家・高山彦九郎の忠義心【前編】【後編】は、彦九郎の各地での人々の出会いと交流について紹介してい