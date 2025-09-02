時代劇などでよく見る、浪人の傘張り内職。ほかに仕事はないのかと思うくらいに強く印象づけられたものでした。ところで傘張り内職は、どのくらい稼げたのでしょうか。実際に傘張りで生活して行けたのかも気になるところです。今回は江戸時代の浪人たちが勤しんでいた傘張り内職について、その収支を調べていきましょう。※あわせて読みたい↓呑んでばっか（笑）江戸時代の下級武士のリアルな暮らしを記した絵日記がオモシロすぎる