欧州の舞台で結果を残してきた。経験値はロス五輪世代で頭ひとつ抜けている。18歳でベルギーに渡って１年半。FW後藤啓介（シント＝トロイデン）がU-22日本代表に合流した。大岩剛監督が率いるU-22代表はミャンマーで開催されるU-23アジアカップ予選を戦う。９月１日に現地での活動が２日目を迎え、この日は17名の選手がトレーニングに参加。一部の選手は所属クラブの試合に出場した関係で、翌日からトレーニングに参加予定とな