北海道北広島市で2022年、自立支援施設に放火し男女2人を焼死させたとして、殺人などの罪に問われた男（70）の弁護人は2日、札幌地裁の裁判員裁判初公判で起訴内容を認めた上で「被告は心神喪失だった」として無罪を主張した。