秋雨前線の影響で、秋田県では非常に激しい雨が降っています。【映像】秋田・内川川が氾濫五城目町では、内川川が氾濫したとして、午前9時15分に警戒レベル5の緊急安全確保が出されました。また、午前10時現在、秋田県内には広く土砂災害警戒情報が出されています。秋雨前線は2日夜にかけても東北北部付近に停滞し続ける見通しで、激しい雨が長い時間続く恐れがあります。3日朝までに最大で180mmと、平年の9月1カ月分に相