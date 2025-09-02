◆米大リーグパドレス―オリオールズ（１日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）パドレスの中継ぎ右腕Ｊ・アダムが、１日（日本時間２日）オリオールズ戦の７回に負傷交代した。６回２死から登板したアダムは７回も続投。１死一塁でヘンダーソンとの対戦で、二遊間方向へのゴロを打たれた際、左足を負傷したか反転しながら転倒。左膝付近を抑えながら顔をゆがめた。今季オールスターに初出場したアダムは、前