北朝鮮国営メディアが公開した、装甲列車で移動中の金総書記（奥）の写真/KCNA（ＣＮＮ）世界の一部の指導者たちが中国・北京で３日に行われる大規模な軍事パレードに向けて準備を進める中、トレードマークの緑色の装甲列車で旅をする人物がいる。北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記だ。この古風な列車は、金氏の王朝並びに同氏が率いる孤立国家を象徴する存在となっている。また長年にわたり、金一族の世代を国内