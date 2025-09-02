5人組ガールズグループILLIT（アイリット）が1日、日本デビューを果たした。東京で、日本初シングル「時よ止まれ」発売記念ショーケースを開催。事前抽せんで選ばれた550人のファンの前で舞台を披露した。同映像は、YouTube（ユーチューブ）とTikTok（ティックトック）を通じ、オンライン生中継され、世界中のファン30万人がライブ試聴した。日本での初舞台で、韓国メディアのイーデーリーは2日、「先行公開曲『Topping（トッピン